Правительство республики соболезнует

Раиса Васильевна Федорова (05.11.1923 г. — 31.10.2022 г.)

Руководство Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу безвременной кончины Раисы Васильевны Федоровой, участницы Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны II-й степени, медалей «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда», знака отличия «Гражданская доблесть».

Раиса Васильевна родилась 5 ноября 1923 г. в г. Краснодаре, закончила в 1942 г. Краснодарский педагогический техникум. В 1942 г. ушла на фронт, проходила службу в составе 180-го зенитного артиллерийского полка Закавказского военного округа, участвовала в обороне Кавказа. Демобилизована в июне 1945 г.

После войны работала учителем начальных классов, затем в райкомах комсомола и партии. В 1966 г. переехала на родину мужа в г. Якутск, работала секретарем в приемной I секретаря Якутского обкома КПСС, инструктором в ЯОСПС.

Раиса Васильевна – вдова участника войны Федорова Ивана Афанасьевича (21.08.1918–06.12.1993 гг.), гвардии полковника, летчика инструктора Качинского, Сталинградского и Бирмского авиашкол, лётчика 900-й истребительного авиаполка, 240-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной действующей армии, командира 66-го гвардейского истребительного авиакорпуса 16-й воздушной армии. Кавалера орденов Отечественной войны I и II степени, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу в защите Родины в Вооруженных Силах СССР» III степени, Заслуженного работника народного хозяйства Якутской АССР.

Раиса Васильевна Федорова внесла значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, проводила плодотворную работу по увековечению памяти ветеранов Великой Отечественной войны. С 2001 г. по 2006 г. возглавляла Клуб вдов участников Великой Отечественной войны «Вера». С 2012 была бессменным председателем общественной организации «Клуб фронтовых подруг «Катюша», объединившей женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Светлая память о Раисе Васильевне Федоровой навсегда останется в наших сердцах. Разделяем горечь тяжелой утраты.

Правительственная комиссия