Можно будет оплачивать еще одну услугу — правительство расширило возможности маткапитала

Волокиты с оплатой больше не будет.

Поправки в закон, согласно которым родители смогут оплатить образование ребенка с помощью средств материнского капитала, внесло российское правительство. Это можно было сделать и ранее, однако предполагало обращение за справками в ПФР, пишет об этом YakutiaMedia



Согласно новому законопроекту, родителей освободят от лишних документов и позволят платить за образование без обращения в ведомство в онлайн-формате.



За все время использования маткапитала, оплата детского образования было одним из самых популярных направлений, этой возможностью воспользовались полтора миллиона семей, сообщила член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Кроме того, в июле этого года родители получили возможность платить из средств материнского капитала не только за обучение в вузах, но и за частные детские сады.

Полный размер компенсации в 2022 году составил 524,5 тысячи и 693 тысячи рублей, сумма зависит от количества детей и сделанных ранее выплат.





