30.08.2022
15:57
566
Праздники
Правительство определило, как россияне будут отдыхать в 2023 году
В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно — передает официальный канал Правительства России.
🎄Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
🗓Нерабочими будут дни:
➖с 23 февраля по 26 февраля;
➖8 марта;
➖с 29 апреля по 1 мая;
➖с 6 по 9 мая;
➖с 10 по 12 июня;
➖с 4 по 6 ноября.
Сохраняйте календарь, где отмечены все рабочие, выходные и праздничные дни в 2023 году.
Фото: SAKHALIFE.RU, https://t.me/government_rus
Источник: https://t.me/government_rus
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