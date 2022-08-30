Правительство определило, как россияне будут отдыхать в 2023 году

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно — передает официальный канал Правительства России.

🎄Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

🗓Нерабочими будут дни:

➖с 23 февраля по 26 февраля;

➖8 марта;

➖с 29 апреля по 1 мая;

➖с 6 по 9 мая;

➖с 10 по 12 июня;

➖с 4 по 6 ноября.

Сохраняйте календарь, где отмечены все рабочие, выходные и праздничные дни в 2023 году.