Правительство обнародовало план по работе экономики при частичной мобилизации

Предприниматели, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат преференции в виде отсрочки уплаты налогов и кредитных каникул. Эти и другие меры поддержки содержатся в плане первоочередных действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации. Его утвердил премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН.

Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Сегодня закон запрещает военнослужащим заниматься бизнесом.

Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них в плане предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам, отчетности по страховым взносам и иной отчетности.

Предприниматели смогут получить кредитные каникулы и отсрочку по аренде. Соответствующий федеральный закон будет разработан Минфином, Минэкономразвития, Банком России и Корпорацией МСП.

Кроме того, сотрудникам, призванным на военную службу по мобилизации, будут продлены сроки действия имеющихся у них разрешений в упрощенном порядке без проведения оценки знаний и иных процедур.

Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение госконтрактов, то их условия могут быть изменены по соглашению сторон. К таким представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции. Эта норма коснется всех госконтрактов, заключаемых до конца 2023 года. Постановление Правительства об этом должно быть готово к 17 октября.

Указанные меры поддержки будут приняты на время действия Указа о частичной мобилизации.

Напомним, в Якутии также оперативно приняты решения для социальной защиты семей военнослужащих. Своим указом глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ

установил меры поддержки семей военнослужащих и мобилизованных граждан: оказание единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей, освобождение от платы за посещение детского сада и бесплатное питание учащихся 5-11 классов в школах; предоставление детям от 6 лет 6 месяцев до 18 лет бесплатных путёвок в детские оздоровительные лагеря, целевое бесплатное обучение в вузах и ссузах за счет средств госбюджета республики, установление повышенных стипендий учащимся в вузах и ссузах, предоставление санаторно-курортного лечения родителям военнослужащего.