Правительство направит более 230 млн рублей на помощь зоопаркам

Правительство направит более 230 миллионов рублей на помощь зоопаркам, дельфинариям и другим организациям, которые содержат животных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 9 ноября на оперативном совещании с вице-премьерами. «Направим более 230 млн рублей, чтобы помочь обеспечить уход и содержание питомцев, сохранить эти предприятия. Средства пойдут на то, чтобы создать животным нормальные условия, включая питание и ветеринарное обслуживание», – приводятся слова Михаила Мишустина в сообщении на сайте правительства. Глава кабмина напомнил, что весной зоопарки и другие организации, работающие с животными, включили в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей. «Я давал тогда поручение Министерству культуры совместно с регионами провести мониторинг, а также проработать дополнительные меры поддержки и создания условий для бережного содержания животных. Речь идет о зоопарках, дельфинариях, океанариумах и цирках. Из-за распространения коронавируса посещать их было невозможно, соответственно, доходов не было. И сейчас они вновь оказались в непростом положении», – рассказал Михаил Мишустин. Сейчас зоопарки, цирки и дельфинарии в России работают. Все посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.



https://vetandlife.ru/vizh/sobytiya/pravitelstvo-napravit-bolee-230-mln-rublej-na-pomoshch-zooparkam/