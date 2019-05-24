Правительство LIVE: министр финансов Якутии ответит на вопросы

Следующий гость прямого эфира «Правительство LIVE» – Министр финансов Якутии Валерий ЖОНДОРОВ.

Как формируется бюджет республики? Какова прозрачность и эффективность распределения бюджетных средств? Обо всем этом и не только вы можете задать вопрос лично министру уже в эту пятницу, 24 мая, в 18:15 часов.

В прямом эфире «Правительство LIVE» нет никаких ограничений. Можно задавать представителю государственной власти абсолютно любые вопросы и получить прямые ответы тут же, в режиме онлайн. Подпишитесь на аккаунт @live_yakutia.

Ждем вас в прямом эфире каждую пятницу в 18:15 часов.