Правительство и мэрия обсудили актуальные вопросы развития Якутска

План социально-экономического развития городского округа «город Якутск» в рамках реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года» стал основной темой заседания регионального кабинета министров и Окружной администрации г. Якутска. Совместное заседание провел председатель правительства РС (Я) Андрей ТАРАСЕНКО.

В повестку заседания были внесены вопросы, касающиеся реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», принятия комплексных мер по берегоукреплению и дноуглубительным работам, газоснабжения, переселения граждан из аварийного жилого фонда, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, благоустройства, в том числе дворовых и общественно значимых территорий, обустройства систем отведения талых и дождевых вод, озеленения, всего 19 вопросов.

При обсуждении реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ отметил, что по итогам совместной работы с правительством республики, министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) дополнительно доведены средства в размере 481,5 миллионов рублей из государственного и муниципального бюджетов.

«Сумма дополнительной потребности для контрактации индикаторных объектов с началом работ в 2022 году и сроком сдачи в 2023 году составляет более 296 миллионов рублей. На финансирование разработки проектно-сметной документации в 2023 году возникает потребность в 129 миллион рублей», — отметил глава города.

Участники заседания также обсудили решение поставленных задач в новых реалиях, в том числе с учетом удорожания стоимости материалов.

В ходе заседания с правительством республики уделили внимание вопросам переселения граждан из аварийного жилого фонда и обеспечения жильем детей-сирот. Глава Якутска Евгений Григорьев предложил рассмотреть вопрос переселения жильцов из 220 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2021 года, за счет республиканского бюджета. С этой целью необходимо будет выделить 1,18 млрд рублей ежегодно в течение 8 лет.

Напомним, в настоящее время правительство Российской Федерации ведет работу по расширению программы переселения, в которую в Якутске могут быть включены 615 аварийных дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года.

Евгений Григорьев поблагодарил председателя правительства республики Андрея Тарасенко и министров за возможность обсуждения проблем города Якутска в таком формате.

«Мы чувствуем крепкую поддержку со стороны руководства республики и уверены в эффективной совместной работе», — подчеркнул Евгений Григорьев.