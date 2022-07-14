Правительственная комиссия совершает облёт затопленных территорий Верхоянского района

В Верхоянском районе сохраняется очень сложная обстановка.



За сутки на территории Верхоянского района остаются подтопленными 305 приусадебных участков, в том числе 194 жилых дома в трех населенных пунктах: Бетенкес, Боронук и Верхоянск.

Сегодня в Верхоянский район вылетела правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы Якутии Айсеном Николаевым и руководителем регионального управления МЧС России Павлом Гариным.



Спасателями продолжается доставка гуманитарной помощи в виде продуктов питания и питьевой бутилированной воды, проводится работа по отселению населения и эвакуации детей и пожилых людей, а также продолжается оказание адресной помощи населению.



В настоящий момент в бассейне рек Дулгалах, Борулах, Адыча и Яна сохраняются высокие уровни воды. По прогнозу Якутского УГМС в ближайшие сутки на территории района ожидаются кратковременные дожди. У города Верхоянска сформировался максимум дождевого паводка и превысил опасную отметку на 46 см, в ближайшие сутки рост уровней воды сохранится на 20 — 30 см.



В связи с дальнейшим прохождением волны дождевого паводка ниже по течению на реке Яна рост уровней воды продолжится на 50 – 70 см, существует вероятность выхода воды на пойму и подтопление пониженных участков местности у поселка Батагай и села Сайды Верхоянского района, а также поселка Усть-Куйга и села Усть – Янск Усть-Янского района, расположенных ниже по течению.