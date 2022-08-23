Правительственная комиссия работает в Булунском улусе

По поручению главы республики Айсена Николаева правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Дмитрием Садовниковым работает в Булунском районе.

Комиссия выезжала на плотину озера Мелкое, где из-за усиления фильтрации воды произошел обвал на одном из участков. Сегодня здесь продолжается отсыпка грунта для укрепления тела плотины и ее уширения. Отсыпано свыше 5 тысяч кубов. Работает 5 единиц техники – самосвалы, погрузчики и виброкаток. Осталось отсыпать ещё порядка 7 тысяч кубов.

Помимо восстановительных работ принято решение установить сезонные охлаждающие установки рядом с местом обвала. Для разработки технических решений Садовников поручил на этой неделе направить в Тикси проектную группу.

Как отметил вице-премьер, сейчас будет решаться вопрос поиска финансирования для разработки проектно-сметной документации реконструкции дамбы. Она была построена в конце 60-х — начале 70-х годов и последние несколько десятков лет не обслуживалась. В прошлом году объект был передан на баланс муниципалитета.

«Если в былые годы уровень воды на плотине озера Мелкое составлял 7.80 м, то сейчас примерно 7.08-7.10 м. В ближайшее время угрозы обмеления нет, но необходимо как можно скорее приступить к реконструкции. Для начала определим источник финансирования на разработку проектно-сметной документации. Этот вопрос мы будем решать в приоритетном порядке», – подчеркнул он.

Также комиссия проверила работу водозаборной станции ГУП «ЖКХ РС (Я)», которая снабжает водой посёлки Тикси-1 и Тикси-3. В эти дни объект работу не прекращал, и ограничения водоснабжения у населения не было. В первые дни вода имела мутный цвет, оперативно проведено профилактическое обеззараживание.