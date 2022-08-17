17.08.2022
17:02
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Происшествия

Правительственная группа вылетит в Булунский улус

В Булунский район для координации работ по восстановлению дамбы вылетит правительственная группа, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

16 августа в поселке Тикси на дамбе озера Мелкое в результате фильтрации воды произошел обвал части плотины. Районом было принято решение объявить ЧС местного значения, чтобы привлечь силы и средства для восстановительных работ.

«Ситуация не критичная, но требует оперативного реагирования. Сегодня главой республики дано поручение о выезде рабочей группы правительства», — сказал Садовников.

Объект снабжает водой поселки Тикси и Тикси-3. Ограничения водоснабжения нет, проработаны резервные варианты при развитии событий.

В этом году гидротехническое сооружение было оформлено в муниципальную собственность. Утвержден план обеспечения безопасности эксплуатации, дамба включена в список объектов для реконструкции.

Тем временем, работы по укреплению дамбы начаты. Работают 5 единиц техники ООО «Восток» — предприятия, которое обслуживает дороги района. Идет отсыпка глинистого сланца, отсыпано свыше 860 куб. Для уплотнения засыпанного грунта будет задействован виброкаток.

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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