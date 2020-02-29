Правительственная группа во главе министра транспорта отчиталась в Усун-Кюеле

Старейшины села Усун Кюель Верхнеколымского района задали вопросы членам правительства

Правительственная группа во главе министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Александра ТАРАСОВА отчиталась перед жителями села Усун-Кюель Верхнеколымского района.

Село Усун-Кюель Верхнеколымского района находится в 110 километрах от районного центра. Это единственный населенный пункт в районе, где люди широко заняты сельским хозяйством. Здесь разводят крупный рогатый скот, производят местную молочную продукцию. Кроме всего прочего жители с. Усун-Кюеля активисты. За общее дело здесь болеет практически каждый житель.

В этом году отчет правительства в селе пришли послушать 56 человек. Для населенного пункта с населением в чуть более 400 человек – это хороший показатель. В отчете приняли участие даже самые старейшие жители села. Одной из них в прошлом году исполнилось 90 лет.

«Я бы хотела поблагодарить членов правительства за сегодняшний отчет и за внимание к нашим проблемам. Я прожила здесь всю жизнь, строила этот поселок вместе с другими старожилами. Проблем у нас много, в самых разных отраслях. Надеемся, они решатся благодаря вам», – заявила Анастасия ДЬЯЧКОВА, ветеран тыла и труда.

Основные проблемы жителей с. Усун-Кюель, по словам старейшины, касаются развития сельского хозяйства – это субсидии на КРС, транспортировка молочной продукции, проведение сельхозпала.

Жителей также интересовали вопросы развития малой авиации и авиационных перевозок в целом.

Из-за неудобного расположения до села, когда зимника уже нет, можно добраться только на вертолете. Выполнение рейсов зависит от загрузки вертолета. Процент загрузки должен достигать 75. Проблема в том, что пассажиров по этому направлению не всегда бывает много, часто рейсы отменяют из-за неполной загрузки.

В 2019 году в селе Усун-Кюель была построена новая котельная. Еще не весь жилфонд населенного пункта подключен к новой котельной. Жителей села интересовал вопрос подключения частного сектора. Специалист Министерства ЖКХ и энергетики разъяснил жителям порядок подачи заявки.

После отчета члены правительственной рабочей группы провели прием граждан по личным вопросам. В с. Усун-Кюеле 15 человек обратились за помощью к специалистам министерств и ведомств.