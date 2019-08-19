Правильное питание людей в возрасте

Проект «Умное питание» — инициатива депутата Якутской городской думы ЭВЕРСТОВОЙ Алевтины Васильевны. Данный проект разработан в рамках национального проекта здоровья, специально для пожилых людей, которые хотят относиться к своему здоровью разумно. Команда специалистов диетологов и поваров ресторана «СВОЯ компания» проводит открытый мастер-класс по приготовлению здоровой и полезной пищи, готовить будут вместе с советом ветеранов Октябрьского округа.

Мастер класс пройдет 22 августа, в четверг, с 15:00 в ресторане «Своя компания» по адресу ул. Ленина 4.

Лекция на тему «Об организации и пользе физических нагрузок с учетом возрастных особенностей»

24 августа в 10:00 в субботу в центральном парке культуры и отдыха на площадке «лесная библиотека» состоится лекция на тему «Об организации и пользе физических нагрузок с учетом возрастных особенностей» лекцию прочитает заведующая отделением профилактики ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» врач терапевт ДЬЯЧКОВСКАЯ Ефросинья Михайловна в ходе лекции будет дана информация о показаниях и противопоказаниях для занятий спортом.

Также состоится награждение участников акции «марафон долголетия», инициатором которой является депутат ЯГД Эверстова Алевтина Васильевна. Участники, которые прошли более 100 км., получат призы и сделают символический круг ходьбы.