Правила жизни Анны Кириллиной
Известная телеведущая, руководитель телепроекта «Город женщин» Анна Кириллина устроила на своей странице в Инстаграм викторину по мотивам своей жизни. Подписчикам предлагалось угадать правильный ответ.
Вопрос: Как думаете я себя люблю?
Правильный ответ: Просто обожаю!
В: Что мне в себе больше нравится?
О: Я абсолютно всем довольна.
В: Раньше комплексовала…
О: …из-за лишнего веса, которого и не было.
В: Я думаю…
О: В каждой женщине вижу то, что отличает ее от других
В: Не могу принять…
О: …если женщина матерится.
В: Я не люблю…
О: …когда спрашивают о личной жизни друзей, коллег.
В: Мне нравятся люди…
О: … с интересной внешностью.
В: Я теряю доверие и не могу дать шанс, если…
О: … человек выдает секреты других.
В: Моя суперсила?
О: Моя интуиция.
В: Моя большая проблема?
О: Плохо запоминаю имена и лица людей.
В: Меньше всего хочу…
О: замуж.
В: Мечтаю встретить…
О: …того, кого выберет сердце.
В: Хочу поубавить в себе:
О: Чрезмерную ответственность.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82