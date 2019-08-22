Правила жизни Анны Кириллиной

Известная телеведущая, руководитель телепроекта «Город женщин» Анна Кириллина устроила на своей странице в Инстаграм викторину по мотивам своей жизни. Подписчикам предлагалось угадать правильный ответ.

Вопрос: Как думаете я себя люблю?

Правильный ответ: Просто обожаю!

В: Что мне в себе больше нравится?

О: Я абсолютно всем довольна.

В: Раньше комплексовала…

О: …из-за лишнего веса, которого и не было.

В: Я думаю…

О: В каждой женщине вижу то, что отличает ее от других

В: Не могу принять…

О: …если женщина матерится.

В: Я не люблю…

О: …когда спрашивают о личной жизни друзей, коллег.

В: Мне нравятся люди…

О: … с интересной внешностью.

В: Я теряю доверие и не могу дать шанс, если…

О: … человек выдает секреты других.

В: Моя суперсила?

О: Моя интуиция.

В: Моя большая проблема?

О: Плохо запоминаю имена и лица людей.

В: Меньше всего хочу…

О: замуж.

В: Мечтаю встретить…

О: …того, кого выберет сердце.

В: Хочу поубавить в себе:

О: Чрезмерную ответственность.