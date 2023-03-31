Правила въезда россиян в Южную Корею

Путешествие в Южную Корею: правила въезда для россиян в 2023 году.

В стране круглый год проходит множество необычных и ярких фестивалей.

В Южной Корее круглый год проходит множество необычных и ярких фестивалей. Ежегодно в конце июля — начале августа в городе Порён проводится фестиваль морской грязи. Гости могут принять настоящие грязевые ванны, а также поучаствовать в различных мастер-классах. В сентябре есть возможность полюбоваться зрелищным шоу фейерверков, международный фестиваль которых ежегодно проходит в городе Пхохан. В октябре пристальное внимание кинематографистов со всего мира устремляется на международный кинофестиваль в Пусане. Больше информации — на официальном сайте VisitKorea. Как же попасть в Корею в 2023 году, рассказываем в материале ЯСИА.

В первую очередь необходимо подать заявку и получить обязательное электронное разрешение на въезд K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization). Подача осуществляется только на официальном сайте. Заявку можно подать самостоятельно или через турагентство.

На данный момент есть несколько способов добраться до Южной Кореи с Дальнего Востока. Открыт морской путь из Владивостока в порт Донхэ: паром еженедельно перевозит пассажиров. Прямых перелетов из России в Южную Корею, к сожалению, сейчас нет, но есть другие доступные маршруты. Например, рейс с пересадкой в Монголии – самый оптимальный по стоимости. Из Улан-Удэ и Иркутска в Улан-Батор можно добраться на автобусе или поездом.

На официальной странице во «ВКонтакте» «Центр туризма Кореи» вы можете найти больше полезной информации, а также узнать о разных конкурсах, которые проводит Национальная организация туризма Кореи. До 16 апреля проходит прием заявок на фотоконкурс, главным призом которого станет сертификат на путешествие в Корею. Подробности — по ссылке.

Национальная организация туризма Кореи примет участие в специализированной выставке «МедЭкспо. Здоровье и красота» в Якутске. Мероприятие пройдет с 5 по 7 апреля в ТР «Кружало».

На стенде организации будет доступна необходимая информация о медицинском и других видах туризма в Южную Корею. Одновременно с представителями НОТК на стендах будут работать представители агентств по медицинскому туризму городов Якутска и Иркутска, которые расскажут о том, как организовать поездку и в какие медицинские учреждения стоит обратиться с тем или иным заболеванием. Также гости выставки могут напрямую получить онлайн-консультацию с координаторами клиник Кореи. Помимо консультаций, будет возможность примерить традиционные корейские костюмы ханбок, поучаствовать в конкурсах с подарками, а также получить информационные материалы о туризме в Корею.