Правила рыболовства в Якутии

Рыбакам-любителям необходимо строго соблюдать Правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхозом России от 15.07.2020 №347. Ниже приводим основные положения из Правил.

Приводим основные положения из правил рыболовства.

Гражданам разрешается осуществление любительской рыбалки следующими орудиями лова:

1. На карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой:

• подледная добыча (вылов) рыбы неводом, длиной не более 100 м по верхней подборе с размером (шагом) ячеи в мотне 30 — 32 мм, приводах — 32 — 36 мм, крыльях — 40 мм и выше,

• или добыча (вылов) двумя сетями у гражданина, длиной 30 метров каждая, с размером (шагом) ячеи не менее 40 мм круглогодично, за исключением запрета использования сетных орудий добычи (вылова) в периоды нереста весенне-летних нерестующих видов рыб с 15 мая по 15 июня.

2. На общедоступных речных и озерных участках, включенных в приложении №3 Правил:

• одностенной ставной или плавной сетью длиной не более 30 метров по верхней подборе с размером (шагом) ячеи не менее 22 мм у гражданина;

• бреднем без мотни, высотой не более 4 метров в посадке, длиной до 25 метров по верхней подборе с размером (шагом) ячеи не менее 10 мм — у одного гражданина, имеющего плавучее средство, при этом запрещается одновременное применение бредня и более одной сети одним гражданином;

• одним орудием добычи (вылова), состоящим из сплошных перегородок из прутьев, кольев или тонких свай, а также из закрепленных на них сетей, устанавливаемых поперек реки (далее — заездком) с длиной крыла не более 10 метров с мережой (ловушкой) до 2 метров с размером (шагом) ячеи не менее 22 мм;

• бреднем длиной не более 10 м размером (шагом) ячеи не менее 12 мм для добычи наживки — плотвы, окуня, ельца, гольяна.

3. На всех водных объектах, за исключением рыболовных участков:

• спиннингов, летних и зимних удочек всех систем и наименований — с общим количеством крючков, в том числе крючков на блеснах, не более 10 штук у гражданина;

• жерлиц и кружков — не более 10 штук каждого вида у гражданина;

якутских куйуров (сачков) на территории Республики Саха (Якутия) — не более 1 сачка у гражданина;

• стационарных ловушек на обручах с двойной воронкой, сплетенных из прутьев и проволоки (далее — корчаг, морд без крыльев) — не более 3 штук у одного гражданина;

• закидушек (донной снасти) с длиной лески до 50 м и с количеством крючков не более 3 штук на одной закидушке — не более 5 закидушек с общим количеством крючков не более 10 штук у одного гражданина;

• плавающего устройства различных конструкций, действующего по принципу крыла в потоке воды, для перемещения и удержания лески или шнура с крючками или приманки с крючками на течении воды (далее — кораблик) (только в горных участках рек), оснащенных не более чем 5 крючками, — не более 1 штуки у одного гражданина;

• переметов для добычи (вылова) налима (в зимний период), оснащенных не более чем 10 крючками, — не более 1 штуки у гражданина;

• складывающихся обручей с натянутой на них делью (далее — подхватки) диаметром до 80 см с размером (шагом) ячеи не более 15 мм — не более 1 штуки у гражданина;

• вентерей размером не более 1,5 метра на 0,7 метра с длиной крыла до 2 метров — не более 1 штуки у одного гражданина;

• с применением гребного судна (без применения мотора или паруса) с использованием не более двух приманок на одно судно (далее — способом на дорожку), при этом не более 1 штуки у одного гражданина.

4. На рыболовных участках для организации любительского рыболовства на основании платных лицензий (путевок):

• одностенной ставной или плавной сетью длиной не более 30 метров по верхней подборе с размером (шагом) ячеи не менее 22 мм у гражданина;

• бреднем без мотни, высотой не более 4 метров в посадке, длиной до 25 метров по верхней подборе с размером (шагом) ячеи не менее 10 мм — у одного гражданина, имеющего плавучее средство, при этом запрещается одновременное применение бредня и более одной сети одним гражданином;

• одним орудием добычи (вылова), состоящим из сплошных перегородок из прутьев, кольев или тонких свай, а также из закрепленных на них сетей, устанавливаемых поперек реки (далее — заездком) с длиной крыла не более 10 метров с мережой (ловушкой) до 2 метров с размером (шагом) ячеи не менее 22 мм;

• бреднем длиной не более 10 м размером (шагом) ячеи не менее 12 мм для добычи наживки — плотвы, окуня, ельца, гольяна.

Сетные орудия в обязательном порядке подлежат поштучной маркировке в Восточно-Сибирском территориальном управлении Росрыболовства. Граждане осуществляют добычу водных биоресурсов на водоемах, указанных в пунктах 1, 2, 3 без оформления лицензии в пределах установленных Правилами суточных норм. Нормы по видам и бассейнам рек разные.

При этом строго запрещается добыча сибирского осетра, за исключением добычи по путевкам на рыболовных участках для организации любительского рыболовства.

Запрещается использование сетных орудий добычи (вылова) в периоды нереста весенне-летних и осенне-зимних нерестующих рыб:

в Анабарском, Оленекском, Булунском, Жиганском, Усть-Янском, Абыйском улусах — с 25 мая по 25 июня и с 25 сентября по 25 октября;

в Аллаиховском улусе — с 25 мая по 25 июня (кроме русла реки Индигирка) и с 25 сентября по 25 октября;

в Нижнеколымском улусе — с 25 мая по 25 июня (кроме русла реки Колыма) и с 25 сентября по 25 октября;

в Мирнинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Алданском, Амгинском, Ленском, Олекминском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Намском, Кобяйском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Верхнеколымском улусах и административной территории, подчиненной муниципальному образованию город Якутск, — с 15 мая по 15 июня и с 20 сентября по 20 октября;

в Среднеколымском улусе — с 15 мая по 15 июня (кроме русла реки Колыма) и с 20 сентября по 20 октября.

Правилами также установлены отдельные по рекам запретные районы добычи, где рыба массово нерестится или скапливается во время зимнего периода.

Рыбакам-любителям необходимо знать, что согласно части 2 статьи 8.37 КоАП РФ нарушение Правил рыболовства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов или без таковой; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов или без таковой; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов или без таковой. Кроме вышеуказанного штрафа нарушителям правил предъявляется ущерб, который они обязаны возместить за каждую незаконно пойманную рыбу.

Для постановки сетных орудий на учет можно обратиться в Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства, г. Якутск, ул. Каландаришвили, дом 5 (вход с торца), конт. тел. 8(4112) 36-61-45.

Для приобретения лицензии (путевки) можно обратиться организатору любительского рыболовства – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главрыбвод», г. Якутск, ул. Каландаришвили, дом 5 (вход с торца), оф. 20, конт. тел. 8(4112) 32-07-39.