В рамках месячника гражданской обороны, а также в целях формирования у детей представления о правилах безопасного поведения на льду в период ледообразования, инспекторы ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводят уроки безопасности. Так были проведены занятия в общеобразовательной школе №36 г. Якутска и в Транспортном техникуме Мегино-Кангаласского района.

Инспекторы ГИМС рассказали ребятам об опасности, которую таит в себе тонкий лёд и объяснили к чему может привести шалость на водоемах, что нужно делать, если оказались в беде или стали свидетелем происшествия на воде, научили, как правильно вызывать спасателей с городского и мобильного телефона. Провели практические занятия по оказанию помощи, провалившемуся под лед, рассказали, как необходимо действовать, если сам оказался в воде. Продемонстрировали детям спасательные средства и научили, как ими пользоваться в чрезвычайной ситуации.

ГИМС напоминает: безопасная толщина льда для того, чтобы выдержать вес одного человека — не менее 10 см, для катания на коньках — не менее 25 см; для проезда автомобилей — не менее 35 см. Прочным считается лед прозрачный с синеватым или зеленоватым оттенком.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра вблизи замерзающих водоемов, пресекайте игры и шалости на неокрепшем осеннем льду! Постоянно напоминайте и разъясняйте им правила поведения на льду, рассказывайте о мерах безопасности и последствиях нарушения правил.

Государственная инспекция по маломерным судам Республики Саха (Якутия) предупреждает об опасности выхода на лёд!