Правила поведения граждан и представителей СМИ в судах Якутии

На территории Республики Саха (Якутия) действуют 25 судов общей юрисдикции и 63 судебных участка мировых судей, расположенных в 91 здании. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) осуществляют охрану зданий и помещений судов, обеспечивают безопасность участников судебного процесса.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам и представителям средств массовой информации о соблюдении правил поведения в судах общей юрисдикции и судебных участках.

Пропускной режим

При пропускном режиме посетителей в здание суда и судебных участках судебные приставы по ОУПДС осуществляют предварительный досмотр с помощью стационарного металлобнаружителя и ручного металлодетектора, проверяют документы, удостоверяющие личность, ведут запись в журнале учета посетителей, осуществляют проверку лиц, находящихся в розыске по имеющимся электронным базам данных, а также обеспечивают соблюдение установленных правил внутреннего распорядка суда.

В здание суда не допускаются граждане с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения; имеющие при себе оружие, взрывчатые, наркотические и отравляющие вещества; имеющие при себе животных, а также посетители в неподобающей для посещения суда (судебного участка) одежде.

В случае обнаружения у посетителя или в его вещах огнестрельного оружия, специальных средств и (или) других запрещенных для хранения и ношения без специального на то разрешения предметов, или в случае нарушения лицами, находящимися в здании суда, общественного порядка, судебные приставы по ОУПДС задерживают их и передают сотрудникам полиции с оформлением соответствующего акта или протокола.

Список предметов, запрещенных к проносу в суд

В соответствии с требованиями федеральных законов «Об оружии», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «О судебных приставах» и приказа ФССП России от 28.02.2008 г. № 104, к числу запрещенных к проносу в здание суда предметов относятся следующие предметы:

1. Огнестрельное оружие;

2. Основные части огнестрельного оружия;

3. Холодное оружие;

4. Метательное оружие;

5. Пневматическое оружие;

6. Газовое оружие;

7. Боеприпасы;

8. Сигнальное оружие;

9. Взрывчатые вещества;

10. Взрывные устройства;

11. Наркотические средства;

12. Психотропные вещества;

13. Электрошоковые устройства;

14.Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами;

15. Колюще-режущие предметы;

16. Легко воспламеняющиеся жидкости, химические и ядовитые вещества, жидкости и иные предметы.

В случае, если посетитель суда или судебного участка, имея при себе один из запрещенных к проносу предметов, отказывается по требованию судебного пристава по ОУПДС покидать здание суда, судебный участок, то в отношении лица составляется протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Санкцией статьи правонарушитель наказывается административным штрафом в размере от 500 руб. до 1 тысячи рублей.

На судебном заседании

Вносить в здание суда фото-, видеоаппаратуру возможно с разрешения председателя суда.

В соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации, граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и делать письменные заметки. Фото-, видеозапись, трансляция открытого судебного заседания допускается только с разрешения судьи, председательствующего в судебном заседании. Однако фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания могут быть ограничены судом во времени.