Правила безопасности на воде

На территории городского округа «город Якутск» с 1 июля по 1 августа объявлен месячник безопасности на водных объектах.

Распоряжением окружной администрации утвержден план проведения месячника, согласно которому территориальным органам управления округов и пригородов столицы, структурным подразделениям Окружной администрации, а также всем городским предприятиям и организациям необходимо назначить ответственных за организацию обеспечения безопасности на водных объектах и охране жизни людей на воде и организовать соответствующие мероприятия.

Население должны ознакомить с правилами поведения на воде. В детских оздоровительных лагерях отдыха и местах массового отдыха на воде проведут профилактические работы по теме «Правила охраны жизни на водных объектах».

В рамках месячника также пройдут рейды по выявлению мест неорганизованного отдыха и несанкционированных пляжей, где установят предупреждающие знаки «Купаться запрещено!». В местах организованного отдыха планируются рейды по проверке соблюдения требований безопасности на воде и проведение разъяснительной работы среди населения по безопасному отдыху.

При проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий на водных объектах городским предприятиям и организациям необходимо обеспечить соблюдение правил охраны жизни и людей.

По согласованию с Центром ГИМС ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) будут проведены патрульно-рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением требований безопасности при эксплуатации маломерных судов и гидроциклов.

ПАМЯТКА

по правилам охраны жизни людей на водоемах

Уважаемые жители!

Помните, что на водоемах запрещено:

— купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания;

— купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;

— загрязнять и засорять водоемы;

— плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

— приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде.

Уважаемые родители!

Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им купаться в необорудованных местах.

Оказание помощи утопающему