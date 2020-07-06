Правила безопасности на воде
На территории городского округа «город Якутск» с 1 июля по 1 августа объявлен месячник безопасности на водных объектах.
Распоряжением окружной администрации утвержден план проведения месячника, согласно которому территориальным органам управления округов и пригородов столицы, структурным подразделениям Окружной администрации, а также всем городским предприятиям и организациям необходимо назначить ответственных за организацию обеспечения безопасности на водных объектах и охране жизни людей на воде и организовать соответствующие мероприятия.
Население должны ознакомить с правилами поведения на воде. В детских оздоровительных лагерях отдыха и местах массового отдыха на воде проведут профилактические работы по теме «Правила охраны жизни на водных объектах».
В рамках месячника также пройдут рейды по выявлению мест неорганизованного отдыха и несанкционированных пляжей, где установят предупреждающие знаки «Купаться запрещено!». В местах организованного отдыха планируются рейды по проверке соблюдения требований безопасности на воде и проведение разъяснительной работы среди населения по безопасному отдыху.
При проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий на водных объектах городским предприятиям и организациям необходимо обеспечить соблюдение правил охраны жизни и людей.
По согласованию с Центром ГИМС ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) будут проведены патрульно-рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением требований безопасности при эксплуатации маломерных судов и гидроциклов.
ПАМЯТКА
по правилам охраны жизни людей на водоемах
Уважаемые жители!
Помните, что на водоемах запрещено:
— купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания;
— купаться в состоянии алкогольного опьянения;
— прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;
— загрязнять и засорять водоемы;
— плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
— приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде.
Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им купаться в необорудованных местах.
Оказание помощи утопающему
- Когда на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет ли поблизости спасательных средств (ими может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии до него добросить).
- Если решили добираться до тонущего вплавь, учитывайте течение воды, ветер, препятствия и расстояние.
- Приблизившись к человеку, постарайтесь успокоить его. Если он может контролировать свои действия, то должен держаться за ваши плечи. В противном случае поднырните под тонущего, захватите (проще всего — за волосы) и буксируйте к берегу.
- Вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободите верхние дыхательные пути от воды и инородных тел.
- В случае отсутствия дыхания и сердечной деятельности немедленно приступите к оказанию доврачебной медицинской помощи и отправьте пострадавшего в медпункт (больницу).
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