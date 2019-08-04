Правила безопасного се…

Все большую популярность среди подрастающего поколения набирает «селфи». Молодежь ищет новые (очень часто небезопасные!) места, более удачные ракурсы, все свое внимание уделяют лишь камере мобильного телефона и поэтому теряют бдительность. И из-за этого в последнее время увеличивается число травм, полученных при автопортретах. Что же означает слово «селфи»?

Се́лфи (англ. selfie, от «self»-сам, себя) — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала, шнура или таймера. Термин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и композицию — под углом, чуть выше или ниже головы.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает гостям и жителям республики пять главных принципов безопасного селфи:

Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от:

а) движущегося транспорта;

б) хищников;

в) проводов под напряжением.

2) Не держите в руках объекты, представляющие опасность:

а) острые предметы и оружие;

б) работающие электроприборы и строительные инструменты;

в) источники открытого огня.

3) Убедитесь, что ваше положение в пространстве устойчиво:

а) находитесь на твердой поверхности;

б) сохраняйте равновесие, защищены от возможности упасть;

в) опираетесь на объекты и конструкции, которые надежно закреплены.

4) Остановитесь, не занимайтесь другими делами. Параллельно с фотографированием нельзя:

а) управлять транспортным средством;

б) заниматься экстремальными видами спорта;

в) выполнять опасные виды работ.

5) Если вы любите экстремальный спорт – безопасное селфи можно сделать с помощью:

а) другого человека, не принимающего участия в экстриме;

б) закрепленной экшн-камеры в автоматическом режиме (без участия ваших рук).

в) фотографировать себя другим способом во время занятий экстремальным спортом — опасно!

Помните, девизом любого селфи должно быть «Думай, прежде чем фотографироваться, и позаботься о своей безопасности на 200%». Ведь, если отвлечься исключительно от экстрима, – который говорит, что человеку больше нечем произвести впечатление – то можно будет найти много идей для отличных и запоминающихся фото.