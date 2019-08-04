Правила безопасного се…
Все большую популярность среди подрастающего поколения набирает «селфи». Молодежь ищет новые (очень часто небезопасные!) места, более удачные ракурсы, все свое внимание уделяют лишь камере мобильного телефона и поэтому теряют бдительность. И из-за этого в последнее время увеличивается число травм, полученных при автопортретах. Что же означает слово «селфи»?
Се́лфи (англ. selfie, от «self»-сам, себя) — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала, шнура или таймера. Термин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и композицию — под углом, чуть выше или ниже головы.
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает гостям и жителям республики пять главных принципов безопасного селфи:
Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от:
а) движущегося транспорта;
б) хищников;
в) проводов под напряжением.
2) Не держите в руках объекты, представляющие опасность:
а) острые предметы и оружие;
б) работающие электроприборы и строительные инструменты;
в) источники открытого огня.
3) Убедитесь, что ваше положение в пространстве устойчиво:
а) находитесь на твердой поверхности;
б) сохраняйте равновесие, защищены от возможности упасть;
в) опираетесь на объекты и конструкции, которые надежно закреплены.
4) Остановитесь, не занимайтесь другими делами. Параллельно с фотографированием нельзя:
а) управлять транспортным средством;
б) заниматься экстремальными видами спорта;
в) выполнять опасные виды работ.
5) Если вы любите экстремальный спорт – безопасное селфи можно сделать с помощью:
а) другого человека, не принимающего участия в экстриме;
б) закрепленной экшн-камеры в автоматическом режиме (без участия ваших рук).
в) фотографировать себя другим способом во время занятий экстремальным спортом — опасно!
Помните, девизом любого селфи должно быть «Думай, прежде чем фотографироваться, и позаботься о своей безопасности на 200%». Ведь, если отвлечься исключительно от экстрима, – который говорит, что человеку больше нечем произвести впечатление – то можно будет найти много идей для отличных и запоминающихся фото.
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