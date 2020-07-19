Правила безопасного отдыха с собакой на водоемах

Ознакомьтесь с правилами посещения пляжа

Владельцам животных необходимо учесть, что на водоемах, расположенных в пределах общественных пляжей купание собак запрещено. Действующие на федеральном уровне санитарные правила (СанПиН №42-1284690-88) «категорически запрещают купать животных в местах, предназначенных для купания». Кроме того, правила пребывания собак на общественных пляжах регламентируются и локальными нормативными актами. На общественном пляже специалисты рекомендуют держать питомца на поводке, но обязательно обеспечить ему тень, чтобы пес мог укрыться от солнца. В противном случае животному может грозить тепловой удар.

Позаботьтесь о безопасности питомца

На диком пляже ветврачи советуют не разрешать собаке купаться в местах со слишком крутыми берегами. Животное быстро устанет и не сможет самостоятельно выбраться из воды. Другая опасность для собаки – места с сильным течением, где питомец может погибнуть. Кроме того, животное может порезаться об острые предметы на дне водоема, поэтому ветспециалисты рекомендуют выбирать для отдыха знакомое место. Также ветврачи советуют взять побольше питьевой воды и не давать собаке пить из водоема.

Вакцинировать собаку от лептоспироза

Самая опасная инфекция, которой собака может заразиться в воде, а затем передать хозяину, – лептоспироз, предупреждают эксперты. Бактерии, как правило, попадают в организм собаки через микрораны или воду, которую животное обязательно заглотнет во время купания. Для профилактики этого заболевания собак следует вакцинировать ежегодно. Потенциальные переносчики других инфекций – дикие животные, они могут обитать в прибрежной растительности, поэтому не стоит пускать собаку в заросли камыша, рогозы или ириса, обращают внимание ветврачи.

Позаботьтесь о гигиене питомца после отдыха на воде

После купания в водоеме собаку рекомендуется вымыть с использованием шампуня для животных и обязательно почистить уши. Если у пса после возвращения домой наблюдаются вялость, апатия, расстройство желудочно-кишечного тракта, дрожь и другие признаки ухудшения здоровья, эксперты советуют немедленно обратиться ветклинику.

Источник: https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/pravila-bezopasnogo-otdykha-s-sobakoy-na/