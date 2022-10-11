11.10.2022
18:22
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Якутия

Права 193 обманутых дольщиков восстановили в Якутии

Жители многоквартирного дома по улице Кальвица получили компенсационные выплаты. Восстановление прав обманутых дольщиков реализовано компанией «Фонд развития территорий», сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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