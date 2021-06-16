Практика студентов-айтишников АГАТУ проходит в ведущих компаниях

Студенты-программисты направлены на летнюю практику в крупные ИТ-предприятия республики

Арктический ГАТУ запустил совместно с IT-парком проект по организации практики студентов-программистов из кафедры «Информационных и цифровых технологий» Инженерного факультета вуза. Напомним, что с начала июня студенты-программисты проходят летнюю практику в ведущих IT-компаниях, таких как «Swits», «Rango», «Pricebox», «IT STUDY» и АО «Ростелеком».

«В ходе экскурсии, проведенной в IT-парке, наши студенты показали высокий уровень знаний по программированию и свою личную вовлеченность. Конечно же, помимо обязательной образовательной программы необходимо проводить практикоориентированные выездные мероприятия в предприятиях, например, студентам интересны площадки MyTonа, Синет и IT-парка, чтобы студенты видели своими глазами, как их знания могут капитализироваться в современном мире», – рассказывает проректор по информатизации АГАТУ Николай Потапов.

По словам проректора, студенты во время практики получат реальный профессиональный опыт, появится возможность узнать больше о будущей профессии. Кроме того, по итогам производственной практики, предприятия могут принять решение о трудоустройстве студента. Уже сегодня нашим студентам начинают предлагать контракты на разработку программного обеспечения и компьютерных игр.

Следует отметить, что в России образовался дефицит ИТ-кадров. По подсчетам Минцифры РФ, не хватает от 500 тыс. до 1 млн таких специалистов в различных сферах информационных технологий. Добавим, что АГАТУ в этом году будет принимать по специальности «Информационные системы и технологии» на бакалавриат, а также на среднее профессиональное образование на базе 9 класса по направлению «Информационные системы и программирование».