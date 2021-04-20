Практика антикризисной поддержки бизнеса Якутии в числе лучших

16 апреля в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства были объявлены результаты общенационального рейтинга центров «Мой бизнес». По итогам рейтинга в направлении «Лучшая антикризисная поддержка» Республика Саха (Якутия) возглавляет группу Б.

В рейтинге участвовали центры «Мой бизнес» из 84 регионов России, которые были разделены на три группы (группы А, Б и В) в соответствии с уровнем развития сектора МСП в регионе.

При отборе лучших региональных команд учитывались: доля обработанных обращений, в том числе полученные через «Горячую линию», через портал малого и среднего предпринимательства, письменные и личные обращения; количество микрозаймов, отсрочка и мораторий по микрозаймам; отношение объема кредитов при поддержке РГО, реструктуризированных в рамках антикризисной помощи, к количеству субъектов МСП, чьи кредиты были реструктуризированы; отношение объема докапитализации РГО к количеству поступивших заявок на поручительство; объем выдаваемых микрозаймов к объему докапитализации МФО; отношение объема докапитализации МФО к количеству поступивших заявок на микрозаймы; отношение объема выданных микрозаймов к объему докапитализации МФО.

По итогам рейтинга в направлении «Лучшая антикризисная поддержка» были выявлены следующие победители в каждой из представленных групп:

Группа А – Свердловская область

Группа Б – Республика Саха (Якутия)

Группа В – Республика Бурятия