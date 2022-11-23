Практический подход для профессионального самоопределения школьников

В наше время без индивидуальной профориентационной работы даже старшекласснику сложно определиться с будущей профессией, понять, с чем он хочет связать свою жизнь. Чтобы помочь школьникам с выбором будущей профессии и сформировать у них интерес к той или иной деятельности, Центр опережающей профессиональной подготовки в рамках проекта «Первая профессия» проводит бесплатное профессиональное обучение и мастер-классы по востребованным IT-направлениям.

Начиная с 2020 года по проекту «Первая профессия» Центром опережающей профессиональной подготовки обучено и охвачено свыше 5 тыс. школьников Якутии.

Яна Викторовна, учитель иностранных языков МОБУ «Хатасская СОШ», классный руководитель 6 «г» класса привела учеников в региональный ЦОПП на мастер-классы по направлениям «Adobe Illustrator»: создание стикеров» и «Figma»: создание инфографики».

«Наш 6 «г» класс имеет IT-профиль. Считаю, что для каждого школьника смена привычной обстановки дает положительный результат. Так как у другого учителя или педагога они усваивают ту или иную информацию совсем по-другому. Сегодня ребята узнали много нового, научились работать на двух графических программах. Вижу, что все очень заинтересованы».

Также педагог отметила значимую роль классного руководителя в профессиональном самоопределении школьника:

«Классный руководитель — это человек, который на протяжении многих лет узнает ребенка со всех сторон: его сильные стороны, способности и интересы. Поэтому в профессиональном выборе школьников роль классного руководителя очень значимая и ответственная. Считаю, что в школах профориентационная работа должна быть системной и регулярной.

Сегодня помимо занятий сотрудники Центра провели для ребят профориентационную игру «Профессии будущего», где дети ознакомились с профессиями, которые будут востребованы в будущем и узнали суть профессий изнутри.

Хочу поблагодарить ЦОПП за организацию такого мероприятия. Всем ученикам очень понравилось, уже спрашивают, когда они придут к Вам еще раз!».

Вниманию школ, педагогов и родителей! Центр опережающей профессиональной подготовки приглашает детей, которые хотят получить знания и практический опыт в сфере IT на бесплатное обучение и мастер-классы в рамках проекта «Первая профессия».

На сегодня Центром ведется набор школьников 9-11 классов на профессиональное обучение по курсам:

— «Исполнитель художественно – оформительских работ» (Графический дизайн);

— «Консультант в области развития цифровой грамотности населения» (Цифровой куратор);

— «Наладчик технологического оборудования» (Интернет вещей).

Продолжительность обучения — 144 ак.ч (1 месяц). Форма обучения: очно – заочно с применением дистанционных образовательных технологий.

Также до конца года мастер-классами будут охвачены около 500 обучающихся 6-11 классов. Приглашенные спикеры и преподаватели профессиональных образовательных организаций республики проводят занятия по 4 направлениям: «Adobe Illustrator»: создание стикеров», «Figma»: создание инфографики», «Создание персонажа в Adobe Illustrator» и «Создание проектного макета в Figma».

Набор на профессиональное обучение и мастер-классы ведется по коллективным заявкам от школ. По поводу сотрудничества просим связаться с куратором проекта по контактному номеру: 8(964)415-80-51 Андрей Васильевич Ноговицын.