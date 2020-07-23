ПРАЙС-ЛИСТ на проведение предвыборной агитации на дополнительных выборов депутата Якутской городской Думы по Центральному одномандатному избирательному округу №7 13.09.2020 года

СВЕДЕНИЯ о размере и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов, предоставляемой на сайте сетевом издании «SAKHALIFE.RU» , для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборов депутата Якутской городской Думы по Центральному одномандатному избирательному округу №7 13.09.2020 года.

Сетевое издание «SAKHALIFE.RU» — сайт https://sakhalife.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Срок действия с 23.07.2020 года

Цены указаны без учета НДС. НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

В рамках проведения предвыборной агитации, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» уведомляем о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «SAKHALIFE.RU» и размещаем соответствующие расценки:

Баннер ШИРОКИЙ 1200Х130 (декстопный, сквозной – главная страница сайта, страницы новостей): одна неделя – 10 000,00 рублей.

Короткая статья (до 2 тысяч знаков): два дня на главной странице сайта 10 000,00 рублей

Средняя статья (до 5 тысяч знаков): два дня на главной странице сайта 15 000,00 рублей

Большая статья (свыше 5 тысяч знаков): два дня на главной странице сайта 20 000,00 рублей

Интервью: два дня на главной странице сайта – 15 000,00 рублей

Лонгрид: два дня на главной странице сайта – 20 000,00 рублей

Хранение в архиве сайта в течение 6 месяцев.

Публикация источника финансирования обязательна.