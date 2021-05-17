Праймериз: Мария Васильева

«Я приняла важное для себя решение – участвовать в предварительном голосовании для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» в Государственную думу. Для меня это новый опыт, и я иду в политику с большим желанием быть полезной людям», — так прокомментировала свое участие в праймеризе Мария Васильева, эпидемиолог, врач, работавший в «красной зоне», эпидемиологом, волонтер, активная общественница, председатель молодежной администрации Якутска.

— Еще со школьной скамьи меня отличало желание помогать людям, именно поэтому я связала свою жизнь с медициной. Для врача обязательным качеством является любовь к людям, ведь именно мы находимся рядом с ними в самых сложных жизненных ситуациях.

Я уверена, что в политике нужны врачи. Для меня стать депутатом – это возможность помочь еще большему количеству людей, принимая активное участие в совершенствовании системы здравоохранения.

Я готова использовать все знания и накопленный опыт в реализации законодательных инициатив. Уйти от бюрократической волокиты, сделав систему более современной и упрощенной, используя IT-технологии.

Здоровье – неотъемлемая часть человеческого капитала, а именно от него зависит экономический рост государства. Расширять информированность населения в вопросах профилактики (уделяя особое внимание специфической – вакцинопрофилактике), расширения перечня скриннинговых исследований, увеличение доступности в отдаленных населенных пунктах не только благодаря внедрению телемедицинских консультаций, но и проводя очный прием узких специалистов с примирением передвижных пунктов, оснащенных необходимым оборудованием. Ранняя диагностика и профилактика сегодня, даст увеличение продолжительности и качества жизни завтра.

Праймериз – отличная возможность абсолютно каждому гражданину попробовать свои силы на выборах. Президент призывает участвовать представителей общественности и волонтеров. Очень радует, что треть кандидатов младше 35 лет. Это в очередной раз доказывает, что именно молодежь наиболее заинтересована в будущем нашей страны. Каждый день мы делаем выбор, принимаем решения, которые формируют всю нашу жизнь. Пришло время сделать выбор, и принять участие в процедуре голосования Праймериз «Единой России», который пройдет с 24 по 30 мая.