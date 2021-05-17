17.05.2021
14:30
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Политика

Праймериз: Иван Степанов

«Я уверен, что мандат  депутата российского парламента позволит реализовать мечту моего народа – дать новый импульс нашим  сельским территориям и малым городам. Поэтому и  принял решение участвовать в электронном предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы Федерального собрания VIII созыва», — говорит Иван Степанов, общественник и директор АНКО по поддержке стратегический инициатив «Индустрия будущего».

— Сохранение сел и малых городов считаю одним из самых важных вызовов нового времени. Чтобы поменять ситуацию  в корне – нужны новые идеи и подходы, новые модели государственного и общественного развития.

Работая над стратегической инициативой «Новая модель якутского села», осознал, что  для решения большинства  насущных проблем  необходимо серьезно доработать федеральное законодательство. Необходимо,  в первую очередь, снять административные барьеры и ограничения, сдерживающие развитие регионов.

Я — общественник, новатор, всегда стремился и стремлюсь принести пользу там, где живу и работаю.  Получил качественное юридическое, политологическое и дипломатическое образование, имею необходимые профессиональные навыки, опыт работы на республиканском и федеральном уровнях, с сообществами и активными жителями сел и городов. Всю свою сознательную жизнь работаю для людей и с людьми.  

Представлять интересы моих сограждан на более высоком уровне и лоббировать  на законодательном уровне вопросы развития сел и малых городов – это мое осознанное и взвешенное решение. Трансформация дальневосточных регионов в лидеры развития требует пересмотра стандартов, изменений во всех сферах деятельности. Уверен, что меня поддержат и молодое поколение профессионалов, и наши опытные наставники, люди с активной жизненной позицией в улусах, городах и наслегах. 

Участие в праймериз — это возможность донести моим сторонникам, что время пришло, нужно думать и действовать по-новаторски! Наступило новое 10-летие и именно сейчас в необходимо ускорить развитие общества и государства, чтобы наша страна и республика стали действительно передовыми и прогрессивными. Чтобы каждый мог самореализоваться, жить в достатке, воспитывать детей и внуков. Я намерен работать так, чтобы перемены наступили быстрее!

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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