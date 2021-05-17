Праймериз: Иван Степанов

«Я уверен, что мандат депутата российского парламента позволит реализовать мечту моего народа – дать новый импульс нашим сельским территориям и малым городам. Поэтому и принял решение участвовать в электронном предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы Федерального собрания VIII созыва», — говорит Иван Степанов, общественник и директор АНКО по поддержке стратегический инициатив «Индустрия будущего».

— Сохранение сел и малых городов считаю одним из самых важных вызовов нового времени. Чтобы поменять ситуацию в корне – нужны новые идеи и подходы, новые модели государственного и общественного развития.

Работая над стратегической инициативой «Новая модель якутского села», осознал, что для решения большинства насущных проблем необходимо серьезно доработать федеральное законодательство. Необходимо, в первую очередь, снять административные барьеры и ограничения, сдерживающие развитие регионов.

Я — общественник, новатор, всегда стремился и стремлюсь принести пользу там, где живу и работаю. Получил качественное юридическое, политологическое и дипломатическое образование, имею необходимые профессиональные навыки, опыт работы на республиканском и федеральном уровнях, с сообществами и активными жителями сел и городов. Всю свою сознательную жизнь работаю для людей и с людьми.

Представлять интересы моих сограждан на более высоком уровне и лоббировать на законодательном уровне вопросы развития сел и малых городов – это мое осознанное и взвешенное решение. Трансформация дальневосточных регионов в лидеры развития требует пересмотра стандартов, изменений во всех сферах деятельности. Уверен, что меня поддержат и молодое поколение профессионалов, и наши опытные наставники, люди с активной жизненной позицией в улусах, городах и наслегах.

Участие в праймериз — это возможность донести моим сторонникам, что время пришло, нужно думать и действовать по-новаторски! Наступило новое 10-летие и именно сейчас в необходимо ускорить развитие общества и государства, чтобы наша страна и республика стали действительно передовыми и прогрессивными. Чтобы каждый мог самореализоваться, жить в достатке, воспитывать детей и внуков. Я намерен работать так, чтобы перемены наступили быстрее!