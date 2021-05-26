Праймериз ЕР: избиратели продолжают регистрироваться



По состоянию на 19:00 26 мая в рейтинговом предварительном голосовании «Единой России» в Якутии проголосовали 17 380 человек — более 44% от общего количества зарегистрированных на сайте pg.er.ru выборщиков. Избиратели продолжают регистрироваться на сайте PG.ER.RU Зарегистрироваться можно до 28 мая включительно

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия" Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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