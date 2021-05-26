Праймериз ЕР: день второй
По состоянию на 09:00 26 мая в рейтинговом предварительном голосовании в Якутии проголосовали 13 540 человек – это более 36 % от количества выборщиков, зарегистрированных на сайте pg.er.ru.
Избиратели продолжают регистрироваться на сайте PG.ER.RU
Топ-10 районов по количеству проголосовавших:
1. г. Якутск
2. Мегино-Кангаласский район
3. Мирнинский район
4. Амгинский район
5. Нерюнгринский район
6. Хангаласский район
7. Усть-Алданский район
8. Чурапчинский район
9. Вилюйский район
10. Намский район
В целом по стране за на 25 мая проголосовало более 2,5 миллионов выборщиков.
Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.
Зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая.
Предварительное голосование «Единой России» проходит электронно по всей стране. В основе процедуры — технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. В последний день процедуры – 30 мая – в 42 регионах предварительное голосование будет организовано ещё и по смешанной системе, и у избирателей будет возможность проголосовать очно.
Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начнётся подсчёт голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит Съезд «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.
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