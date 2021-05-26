Праймериз ЕР: день второй

По состоянию на 09:00 26 мая в рейтинговом предварительном голосовании в Якутии проголосовали 13 540 человек – это более 36 % от количества выборщиков, зарегистрированных на сайте pg.er.ru.

Избиратели продолжают регистрироваться на сайте PG.ER.RU

Топ-10 районов по количеству проголосовавших:

1. г. Якутск

2. Мегино-Кангаласский район

3. Мирнинский район

4. Амгинский район

5. Нерюнгринский район

6. Хангаласский район

7. Усть-Алданский район

8. Чурапчинский район

9. Вилюйский район

10. Намский район

В целом по стране за на 25 мая проголосовало более 2,5 миллионов выборщиков.

Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.

Зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая.

Предварительное голосование «Единой России» проходит электронно по всей стране. В основе процедуры — технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. В последний день процедуры – 30 мая – в 42 регионах предварительное голосование будет организовано ещё и по смешанной системе, и у избирателей будет возможность проголосовать очно.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начнётся подсчёт голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит Съезд «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.