26.05.2021
11:15
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Политика

Праймериз ЕР: день второй

По состоянию на 09:00 26 мая в рейтинговом предварительном голосовании в Якутии проголосовали 13 540 человек – это более 36 % от количества выборщиков, зарегистрированных на сайте pg.er.ru.

Избиратели продолжают регистрироваться на сайте PG.ER.RU

Топ-10 районов по количеству проголосовавших:

1.     г. Якутск

2.     Мегино-Кангаласский район

3.     Мирнинский район

4.     Амгинский район

5.     Нерюнгринский район

6.     Хангаласский район

7.     Усть-Алданский район

8.     Чурапчинский район

9.     Вилюйский район

10.  Намский район

 В целом по стране за на 25 мая проголосовало более 2,5 миллионов выборщиков.

Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно  проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.

Зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая.

Предварительное голосование «Единой России» проходит электронно по всей стране. В основе процедуры — технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. В последний день процедуры – 30 мая – в 42 регионах предварительное голосование будет организовано ещё и по смешанной системе, и у избирателей будет возможность проголосовать очно. 

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начнётся подсчёт голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит Съезд «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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