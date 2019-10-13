Праймериз «Единой России» в Оймяконе: активность жителей намного выше, чем в прошлые годы

В Оймяконском улусе завершается предварительное голосование кандидатур для последующего выдвижения кандидата от «Единой России» на должность главы Оймяконского улуса.

В 18.00 ч по местному времени выбрать своего кандидата пришли 1320 избирателей, что составило 21,5% от общего количества.

Партия большинства, которой является «Единая Россия», вновь подтвердила свое название. Активность населения внушает большой оптимизм. Это означает, что политическая грамотность в Оймяконском улусе заметно выросла по сравнению с прошлыми годами. Неоспоримый факт, что жители доверяют «Единой России» гораздо больше, чем другим политическим партиям.

Мы связались с и.о. секретаря Оймяконского местного отделения Партии «Единая Россия Татьяной Алферовой.

«На 18.00 часов лучшие показатели в селе Сордоннох (54,4%), на втором Хара-Тумул (45,6%), на третьем – Оймякон (39,8%)«, — сказала Татьяна Викторовна.

Голосование продлится до 20.00 ч на 12 счетных комиссиях.

Напоминаем, в праймериз участвуют четыре кандидата:

1. Игорь Петрович Водовозов

И.о. главы администрации МО «Оймяконский улус (район)» ,

20.08.1968 г.р.

2. Рустам Гаврильевич Кривошапкин

Председатель общественной организации «Объединение Оймяконского улуса «Оймяконье”, 10.08.1973 г.р.

3. Иван Егорович Максимов

Глава МО «Сордоннохский наслег» Оймяконского улуса , 22.01.1979 г.р.

4. Иннокентий Семенович Сивцев

1-й заместитель директора ГБУ РС(Я) «СЭТО» Управления делами Главы и Правительства РС(Я), 23 апреля 1984 г.р.