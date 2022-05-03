Познакомьтесь с алданскими проказниками!

Вот и наступила календарная весна в городе Алдане, а с нею и долгожданные первомайские праздники. Ну а радостный тон и веселое предпраздничное настроение местной детворе традиционно задает «Ассоциация строителей АЯМ» в своем торгово-развлекательном комплексе «Чудо парк». На этот раз организаторы придумали «Праздник – проказник». Но начался он с серьезной музыки, предложенной и юным, и взрослым посетителям ТРК талантливыми учащимися и педагогами филиала Якутского музыкального колледжа имени М.Н. Жиркова — ансамблями «Экспромт», в составе Селичанова Артёма и Кормишина Демида под руководством Маншиной И.Н, и «Контраст» в составе: Кормишина Демида, Селичанова Артёма, Полякова Никиты и Бычкова Иннокентия, преподаватель Кормишин А.В.

И слушать бы далее дивную музыку, но ведущей Ольге Зверевой уже не терпится вовлечь в игру маленьких и больших, непослушных и послушных, двоечников и отличников, толстеньких и худеньких, с веснушками и без, проказников.

С самого начала очень легко и необычным образом был разыгран первый приз, а понадобилось-то лишь весёлое настроение, смекалка, сообразительность, внимание и ловкость. Так состоялся конкурс со зрителями «Пуговка». Ребятам предстояло посчитать на своей одежде пуговицы, у кого больше, тот и выиграл!

Как всегда, особый интерес вызвали командные соревнования. Ведущая задает задание строиться под музыку квадратом! Музыка, стоп! Проверяем, у кого квадрат красивый, точный, ровный…. А дальше пошло: Стройся кругом! Стройся треугольником! Стройся фигурой сердца! Стройся полукругом! Стройся двумя прямыми линиями! И так далее. Короче, вспомнили геометрию, а лучшие фигуры и призы получили.

Неизменный партнер всех развлекательных программ «Чудо парка» танцевальная студия «Стрекоза», руководитель Роза Антонова. А попробуйте-ка их перетанцевать, ведущая предлагает подвигаться под весёлую музыку и показать несколько танцевальных движений… Итак, «Самый весёлый танец»: «ручки», «ножки», танец попрыгунчиков, «самый низкий (танцуют на корточках), танец «паровозик», «по парам, с шариками». Вот уж напрыгались и натанцевались…

Каждая подобная встреча в «Чудо парке» — всегда предвкушение какого-то праздника! И долгий Первомай – не исключение, значит, его нужно отмечать праздничным салютом. Здесь не обошлось без театра-экспромта «Феерверк». На сцене появились «Спичечный коробок», «Спичка», «Огонёк», «Фитилёк», «Пушка» и «Фейерверк». Ну а дальше все зависело от артистизма юных участников, и им удалось «разжечь» великолепный праздничный салют. Причем, абсолютно безопасно!

И снова игры, розыгрыши и забавы, аквагрим от Людмилы Ивашкиной, все познавательное, любопытное и в то же время смешное. Вот так прошел этот «праздник-проказник», настроивший более ста детей на веселые и долгие первомайские выходные. И, как говорят родители тех детей, которые постоянно ходят на мероприятия в «Чудо парк», респект всем организаторам, партнерам и руководству Ассоциации, которые предоставляют возможность бесплатного досуга детворе. Не ленись только, ходи! Уйдешь с призами и отличным настроением.