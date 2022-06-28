Познакомили подруги — напоил, соблазнил и обокрал

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница. Заявительница сообщила, что у неё из квартиры похищены 170 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 46-летний мужчина.

Как выяснилось, подруги потерпевшей привели к ней домой своего приятеля, который быстро расположил к себе заявительницу. После застолья гости разошлись и оставили их в квартире вдвоём. Тем временем злоумышленник заметил в комнате под кроватью шкатулку, которая была заперта на замок. Мужчина, воспользовавшись нетрезвым состояниям хозяйки дома, с помощью ножа вскрыл шкатулку и нашёл в ней 170 000 рублей, которые похитил, после чего покинул квартиру. По словам подозреваемого, затем он уехал в сауну, где провёл 2 дня и потратил все похищенные деньги, в том числе на покупку дорогостоящего алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.