Познай себя или персональный генетический анализ процессов метаболизма

Кто-то ест и не толстеет, кто-то толстеет, хотя и не ест

Почему одни, не отказывая себе ни в шоколадках, ни в булочках, остаются стройными (хотя это не значит, что здоровыми), а другие вынуждены считать каждую калорию, чтобы не поправляться? Вопрос всегда актуальный, но отнюдь не риторический. Разный метаболизм, ответите вы. И очень вероятно, что будете правы. Однако на следующий логичный в этой ситуации вопрос – что делать?, ответить уже не так легко.

Все полезно, что в рот полезло?

Не бывает однозначно вредных продуктов, как, впрочем, и однозначно полезных. Как говорил средневековый врачеватель Парацельс – «все яд, все – лекарство». То есть вопрос в рациональном потреблении тех или иных продуктов. Можно, например, в течение дня выпить две литровых Кока-Колы и получить четыре суточных нормы сахара, половину суточной нормы калорий и дисбаланс макронутриентов, а можно выпить стакан и получить удовольствие.

Но при этом, конечно же, нельзя забывать, что физиология и биохимия человеческого организма хоть и работают по единым принципам, каждый человек индивидуален. Поэтому одни могут позволять себе не ограничивать себя ни в какой еде, а другим приходится держать себя в строгих рамках. Это уже не говоря о том, что образ жизни у людей разный.

Одни начинают день с пробежки, другие — с сигареты, а третьи вообще совмещают. Кроме того, у офисного сотрудника и, например, курьера – совершенно разный коэффициент физической активности, даже если речь идёт о людях одного пола и возраста. А ведь именно физическая активность главным образом определяет суточную норму калорий для человека. Поэтому курьер, который весь день на ногах, может съесть на ужин три круассана с шоколадом, а секретарь-референт – только один, да и то на завтрак.

Познай себя

Если вам важно ваше здоровье и качество вашей жизни – изучайте себя. В частности, если вы легко набираете вес или испытываете постоянное чувство голода, хотя и едите за двоих – вам нужно поинтересоваться особенностями вашего обмена веществ. Это понятие включает в себя два процесса – анаболизм и катаболизм.

В первом случае речь идёт о синтезе более сложных органических веществ из более простых, что сопровождается выделением энергии. Во-втором, наоборот – происходит распад сложной органики на более простые элементы, что сопровождается расходом энергии. Так, рост мышечной массы – это анаболизм, а жиросжигание – катаболизм.

Скорость протекания этих процессов у всех разная и зависит от генетической предрасположенности. Зная особенности своего метаболизма, человеку будет гораздо удобнее планировать питание и физические нагрузки, а, следовательно, сохранять здоровым свое тело и дух. Благо, современная медицинская наука сделала эту процедуру совсем несложной.

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1) герметичный зип-пакет;

2) две стерильные пробирки с ватными аппликаторами;

3) пакетик для упаковки использованных аппликаторов;

4) индивидуальная анкета;

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