15.01.2020
17:30
91

Экономика

Позитивные изменения в Батагайской нефтебазе «СНГС»

Коллективу Батагайской нефтебазы АО «Саханефтегазсзбыт» представлен новый директор. Предыдущий директор Батагайской нефтебазы переходит на другое место работы. 

Артем Колосов имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии нефтегазовой отрасли». Продолжительное время трудился в сфере ЖКХ, а также был директором нефтебазы  в Булунском районе. В АО «Саханефтегазсзбыт»  начал работать механиком заправочных станций. 

Батагайская нефтебаза обеспечивает нефтепродуктами два района — Верхоянский и Эвено-Бытантайский. Рабочая группа АО «Саханефтегазсзбыт» провела комиссионный осмотр основных фондов имущественного комплекса, хранимых нефтепродуктов Батагайской нефтебазы.  Перед коллективом нефтебазы поставлены задачи и разработан план необходимых  мероприятий для дальнейшей работы. 

Сотрудники филиала компании с воодушевлением восприняли информацию об увеличении в 2020 году заработной платы на 9%. Это решение принято руководством АО «Саханефтегазсзбыт», лично генеральным директором Виктором Лебедевым по итогам деятельности компании в прошлом году.

На данный момент на нефтебазе начаты работы по отгрузке топлива автотранспортом до Эвено-Бытантайского района для нужд ГУП  ЖКХ. Нефтебаза готовится  к приему плановых объемов автозимником. Данная работа начнется с увеличением  разрешенной грузоподьемности на этом направлении.

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсзбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсзбыт»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх