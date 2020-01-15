Позитивные изменения в Батагайской нефтебазе «СНГС»

Коллективу Батагайской нефтебазы АО «Саханефтегазсзбыт» представлен новый директор. Предыдущий директор Батагайской нефтебазы переходит на другое место работы.

Артем Колосов имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии нефтегазовой отрасли». Продолжительное время трудился в сфере ЖКХ, а также был директором нефтебазы в Булунском районе. В АО «Саханефтегазсзбыт» начал работать механиком заправочных станций.

Батагайская нефтебаза обеспечивает нефтепродуктами два района — Верхоянский и Эвено-Бытантайский. Рабочая группа АО «Саханефтегазсзбыт» провела комиссионный осмотр основных фондов имущественного комплекса, хранимых нефтепродуктов Батагайской нефтебазы. Перед коллективом нефтебазы поставлены задачи и разработан план необходимых мероприятий для дальнейшей работы.

Сотрудники филиала компании с воодушевлением восприняли информацию об увеличении в 2020 году заработной платы на 9%. Это решение принято руководством АО «Саханефтегазсзбыт», лично генеральным директором Виктором Лебедевым по итогам деятельности компании в прошлом году.

На данный момент на нефтебазе начаты работы по отгрузке топлива автотранспортом до Эвено-Бытантайского района для нужд ГУП ЖКХ. Нефтебаза готовится к приему плановых объемов автозимником. Данная работа начнется с увеличением разрешенной грузоподьемности на этом направлении.