Позитивные депутаты Гагаринского избирательного округа

23 марта депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Марина Силкина, Иван Данилов и депутат Якутской городской Думы Саргылана Васильева по Гагаринскому избирательному округу на встрече с избирателями рассказали об итогах своей работы за прошедший год.

По части исполнения наказов избирателей и итогов деятельности депутатов в Государственном Собрании (Ил Тумэн) и Якутской городской Думе отчиталась Саргылана Васильева. В частности, она представила жителям Гагаринского округа ежегодный отчет по основным направлениям деятельности депутатов – работе по наказам с избирателями, законотворчеству и общественно-политической деятельности. У депутатов Законодательного собрания республики и городской Думы, по большому счёту, одна общая задача — защита интересов населения. Важнейшей частью работы депутатов является непосредственная работа с избирателями, проведение личных приёмов и встреч. Следует отметить, что депутатам Гагаринского округа это удается, ведь работа в тандеме приносит отличные результаты.

Следует отметить, что ни одно обращение жителей не осталось без внимания, по каждому из них была проведена детальная работа, даны подробные разъяснения и оказана непосредственная помощь. Депутаты проводят встречи с жителями округа, активно участвуют в общественной жизни, выступают спонсорами проведения различных спортивных и культурных мероприятий, оказывают помощь ветеранам, общественным организациям.

Депутаты отметили, что избиратели округа обращаются по самым разным вопросам. Большинство наказов касались строительства социальных объектов: поликлиники, образовательных учреждений, ДК им. Гагарина, Спорткомплекса, капитального ремонта социальных объектов, переселения из аварийного ветхого жилья, водоснабжения Белого озера, строительства и капитального ремонта дорог; освещения улиц и строительства церкви.

В рассказе о работе депутатов Гагаринского округа сложно обойтись несколькими примерами. Сложно выбрать и то, что было наиболее значимым для жителей. К примеру, в Гагаринском округе продолжились работы по капитальному ремонту улицы Пилотов (от рынка «Белое озеро» до ул. Курнатовского), а также проведен капитальный ремонт улицы Курнатовского (от ул. Пилотов до Хатынг-Юряхского шоссе). В Строительном округе: Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2-ая очередь), Строительство ул. П.Алексеева на участке от ул. С. Данилова до Окружного шоссе. Капитальный ремонт Хатын-Юряхского шоссе на участке от Вилюйского тракта до ул. Жорницкого (2-ая очередь). В текущем году начнется строительство новой поликлиники, завершится строительство детского сада на 240 мест, планируется строительство школы на 990 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса, водоснабжение мкр. Белое озеро включено в проект Указа главы РС(Я) « О развитии столицы РС(Я) до 2032 года».

«Все имеющиеся спорные вопросы мы стараемся решить совместно ещё в процессе повседневной работы, на стадии рассмотрения. Уверена, что именно таким должен быть профессиональный и ответственный подход к делу. Мы представляем интересы населения. И работа представительного органа, его авторитет зависят от активности каждого депутата как на заседаниях Парламента, так и в избирательном округе. Механизм взаимодействия различных уровней и структур власти в интересах жителей в республике создан и достаточно эффективно работает. Люди видят, что обращения депутату лично дают результат, поэтому при возникновении вопросов и проблем приходят снова. Это дорогого стоит, поскольку свидетельствует о доверии. Они максимально «приближают к жизни», позволяют услышать и осознать наиболее острые ситуации. Я считаю, надо всегда индивидуально подходить к каждому случаю, смотреть, что можно сделать в конкретной ситуации», — отметила Марина Силкина.

Первоначально базой являются наказы от населения, которые были получены в ходе предвыборной кампании. Но затем должен существовать механизм обратной связи. Таким механизмом становится обращение избирателей, где избиратель обращается к своему депутату с просьбой, запросом или инициативой. Конечно, каждый приходит со своей конкретной проблемой, но депутат видит ситуацию в комплексе и делает вывод, какие темы, какие направления вызывают наибольшие вопросы у населения. Много обращений — значит, есть проблема, нужны изменения. Так мы получаем максимально актуальную базу для законотворческой деятельности», — подчеркнул Иван Данилов, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

«Выполнение наказов избирателей — важнейшее направление взаимодействия депутата с обществом, который безошибочно указывает на самые наболевшие проблемы, решение которых больше всего волнует граждан. Никто лучше самих людей не знает, что именно необходимо сделать в первую очередь для улучшения их условий жизни. И наша задача, как депутатов, отстаивать интересы своих избирателей, добиться, чтобы максимальное число наказов было принято исполнительной властью и получило бюджетное финансирование. Качество работы народных избранников можно оценивать по тому, как они решают насущные проблемы граждан, с которыми они постоянно сталкиваются в обыденной жизни. Для кого-то эти проблемы кажутся мелкими, но для конкретного человека они порой становятся непреодолимыми. А значит для депутата не должно быть мелких проблем, ведь за каждой из них стоит человек. А главное, надо помнить: именно из таких бытовых мелочей и складывается отношение людей к власти. Хочу поблагодарить активных жителей Гагаринского округа, которые помогали и помогают нам увидеть проблемы округа, найти пути решения этих проблем и провести работу по устранению недостатков и улучшению среды жизни в округе», — отметила Саргылана Васильева, депутат Якутской городской Думы.

Заслушав годовой отчет депутатов Гагаринского избирательного округа, присутствующие оценили результаты их депутатской деятельности на «отлично», а также, пользуясь случаем, снова пополнили планы на 2021-2022 годы новыми наказами избирателей. Сдавать позиции народные избранники не намерены. Обращений по-прежнему много, решений проблем тоже.

С каждым годом всё больше избирателей понимают, что именно они определяют команду тех, с кого потом спросят за все существующие проблемы и каждое принятое решение. Всё больше людей понимают и принимают ответственность за свой выбор. А команда депутатов помогает гагаринцам в решении насущных проблем. Депутаты Гагаринского округа — команда, которая может работать на результат — эффективно, четко и конкретно, разделяя между собой ответственность за каждое принятое решение в округе.