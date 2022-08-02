Позитив в подборку видеофактов о сегодняшнем потопе в Якутске!

Продолжаем подборку видеофактов о сегодняшнем потопе в Якутске. А кто-то в Якутске рад дождю после долгой жары! Можно устроить водный аттракцион во дворе. Видео Whatsapp Это не Венеция, это — Якутск. Подборка видеофактов

Источник: Whatsapp

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