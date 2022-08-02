02.08.2022
21:11
460

Якутск

Позитив в подборку видеофактов о сегодняшнем потопе в Якутске!

Продолжаем подборку видеофактов о сегодняшнем потопе в Якутске. А кто-то в Якутске рад дождю после долгой жары! Можно устроить водный аттракцион во дворе. Видео Whatsapp

Это не Венеция, это — Якутск. Подборка видеофактов
Источник: Whatsapp

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх