Позитив: Смотр песни и строя в одном из якутских наслегов 😊

С Днем защитника Отечества! В соцсетях распространяется позитивное видео со смотра песни и строя в одном из якутских наслегов.

Фото: Из соцсетей Источник: Соцсети

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