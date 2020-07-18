Позиция главы Якутии поддерживается в Совете Федерации

На заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, состоявшемся 17 июля, предложение главы Якутии о создании дальневосточного перевозчика не в виде единой компании, а в виде альянса уже существующих перевозчиков, нашло поддержку сенаторов.

Анатолий Широков, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

Если идти путем создания единого юридического лица, то тогда возникает очень много вопросов, например, что делать с реальными авиакомпаниями. Единое юрлицо не сможет полностью соответствовать требованиям, которые поставил президент – не только создание компании, но и использование техники отечественного производства. Парк «Суперджетов» позволит обеспечить только межрегиональные перелеты.

А вот местные авиационные перевозки внутри субъектов РФ «Суперджеты» не поднимут, потому что они ориентированы на решение других задач. Если мы все это объединим, устранив реально летающие сегодня компании, то сразу возникнет проблема – кто будет летать из административных центров субъектов в труднодоступные районы, районные центры, поселки и так далее.

Я около двух месяцев назад в интервью говорил, что альянс – это более гибкая схема, которая позволяет учесть и интересы перевозчиков, и пассажиров. Потому что все метаморфозы должны привести к главному – чтобы перелеты стали доступнее для людей. Это принципиально важно.

Позиция, изложенная Айсеном Сергеевичем, абсолютно адекватна реальной обстановке. С моей точки зрения, нам нужен именно альянс, который объединит существующих перевозчиков на Дальнем Востоке, а не единый монолит, который не сможет быть конкурентоспособным и раздавит все существующие компании.

Юрий Важенин, член Комитета Совета Федерации по экономической политике:

Первое. Мы палата регионов, поэтому считаю, что необходимо поддерживать регионы!

Второе. Непонятно почему федеральные органы власти принимают решение без серьезного их обсуждения с регионами Дальнего Востока. Получается, что решение будет приниматься в Москве, а отвечать за все последствия, стоять один на один с населением придётся главам регионов и губернаторам. Поэтому я считаю такую ситуацию неприемлемой и думаю, что авиакомпания, создаваемая для нужд населения Дальнего Востока, должна изнутри знать чаяния жителей дальневосточных регионов. В связи с чем я поддерживаю позицию Главы Республики Саха (Якутия), самого большого по территории региона России, Айсена Николаева. Считаю аргументацию выстраданной и вполне обоснованной.