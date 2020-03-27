Пожилым жителям Чурапчинского улуса помогают волонтеры

В Чурапчинском улусе помощь пожилым людям во время карантина по коронавирусу оказывают волонтеры. В данное время здесь в числе волонтеров задействованы медики, социальные службы, представители разных предприятий и общественных организаций улуса.



Волонтеры принимают звонки от граждан, находящихся в «группах риска» и которым требуется помощь в доставке лекарств и продуктов. Они уже по поступившим заявкам оказывают помощь пожилым и одиноким людям в покупке и доставке продуктов и лекарств.

По телефонам горячей линии Центра волонтеров любой пожилой человек и граждане, нуждающиеся в оказании помощи, подают заявку на оказание помощи по доставке продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, по вопросам психологической, консультативной и добровольческой помощи. В настоящее время все жители Чурапчинского района старше 65 лет перешли на режим самоизоляции и должны соблюдать такой режим по месту своего проживания.



В связи с этим главой района Андреем НОГОВИЦЫНЫМ всем главам и администрациям поселений, компетентным и ответственным лицам по противодействию распространения коронавируса на территории Чурапчинского улуса поручено усилить работу волонтеров по заявкам людей, находящихся в режиме самоизоляции в возрасте старше 65 лет, а также лиц, имеющих заболевания органов дыхания, эндокринной системы, системы кровообращения и иных требующих режима самоизоляции заболеваний.



По вопросам оказания медицинской помощи, оформления листов нетрудоспособности, изоляции, медицинского сопровождения лиц прибывших из других регионов Российской Федерации и других Ф территорий с зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работает Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Чурапчинский улус».



Такие центры открылись во всех улусах, например, в Усть-Алданском районе 140 волонтеров, в Мегино-Кангаласском улусе – 124, в Булунском улусе работают 33 волонтера.