Пожилые стрелки: В Якутии продолжаются кошмарные убийства

Сегодня утром в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило сообщение о том, что 54-летний житель с.Кирово предположительно в ходе бытового конфликта из огнестрельного оружия ранил четверых своих знакомых. 45, 28, 27 и 26-летние пострадавшие были доставлены в фельдшерский пункт, где от полученных ранений двое потерпевших скончались.

В связи с отсутствием дорожного сообщения следственно-оперативная группа на место происшествия вылетела на вертолете. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, подозреваемый задержан, — сообщает пресс-служба МВД.

СПРАВКА:

Напомним, 9 июня в посёлке Угольный Нерюнгринского района на дачном участке были обнаружены тела трёх человек. 60-летний житель посёлка в ходе возникшего конфликта с соседями вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрелы в жителей расположенного рядом дачного участка.

Жертвами мужчины стали 38-летний глава семейства, его 39-летняя беременная супруга и их 14-летняя дочь. Кроме того, с огнестрельным ранением в медучреждение была доставлена 64-летняя родственница потерпевших, которой оказана необходимая медпомощь.



Напомним, что 24 мая прошлого года в селе Булгунняхтах Хангаласского района произошло массовое убийство. Жертвами 65-летнего преступника стали пять человек, в том числе ребенок. Причиной расправы стал соседский конфликт.