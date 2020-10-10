Пожилую пенсионерку обманули под предлогом крупной компенсации

SakhaLife.ru.

Мошенники обманули 67-летнюю жительницу Нерюнгринского района. В начале сентября ей позвонил неизвестный мужчина, который представился аудитором компании по продаже БАДов. Он сообщил, что приобретенные ею ранее лекарственные средства оказались некачественными, и ей, как пострадавшей, положена компенсация в размере 480 000 рублей. Затем ей перезвонила якобы представительница банка и сообщила, что нужно оплатить 62 000 рублей в качестве налога, но ей, как пенсионерке, будет сделана скидка, поэтому сумма оплаты уменьшится до 15 000 рублей. Пожилая женщина поверила и перевела нужную сумму на указанный счёт. Вскоре ей перезвонила «региональный руководитель банка» и сообщила, что по сертификату ей положено 480 000 рублей, но у них имеется только неразменная сумма 600 000 рублей, поэтому, чтобы получить деньги, женщине нужно вернуть разницу в сумме 120 000 рублей. Потерпевшая ответила, что у неё нет таких денег, тогда звонившая предложила помощь — якобы они внесут 90 000 рублей, а ей остается перевести только 30 000 рублей. Пенсионерка взяла запрашиваемую сумму в долг и перевела её. После чего мошенники снова перезвонили и попросили на этот раз перевести 40 000 рублей в качестве страховки. Но у женщины не было такой суммы. Звонившая пыталась надавить на жалость, убеждая пенсионерку, что если клиент не застрахует компенсацию и не отправит им запрашиваемую сумму, то её уволят или оштрафуют. Тогда потерпевшая перестала отвечать на их звонки и пошла в отделение банка, чтобы попытаться отменить ранее сделанные переводы. Там специалисты ей сообщили, что она общалась с мошенниками. В общей сумме телефонные аферисты похитили у неё 45 000 рублей.

Уважаемые граждане! Если вам позвонили неизвестные и предлагают получить крупную компенсацию, но перед этим перевести им некоторую сумму денег, то знайте, что это мошенники!

Будьте предельно внимательны, не доверяйте всей информации, поступающей по телефону. Не переводите свои денежные средства на сомнительные счета. Не совершайте финансовые сделки с неизвестными вам лицами. Будьте бдительны и берегите свои накопления!