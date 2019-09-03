Пожилой водитель сбил девушку

02 сентября около 22 часов вечера 73-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Королла», следуя по ул. Дежнева со стороны ул. Кулаковского в направлении ул. Ойунского на нерегулируемом пешеходном переходе ул. Дежнева, возле дома №77/Б совершил наезд на 26-летнего девушку-пешехода, которая переходила по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо со стороны АЗС «Сибойл» по ходу движения автотранспорта.

Прибывшая бригада скорой помощи девушку доставила в медучреждение с травмами головы.

Из объяснения водителя следует что, когда он ехал по правой полосе, со скоростью примерно 40 км/ч, подьезжая к пешеходному переходу не заметил неожиданно появившегося пешехода.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

Во избежание трагедии на дороге Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить дорогу только в установленных для этого местах по пешеходным переходам, перед этим убедившись в безопасности своего перехода и использовать на одежде световозвращающие элементы, что позволит водителям транспортных средств заблаговременно увидеть пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Водители, приближаясь к пешеходному переходу, должны быть готовы к появлению людей на проезжей части и быть предельно внимательными.