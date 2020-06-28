28.06.2020
15:00
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Происшествия

Пожилой человек ушел из дома и не вернулся

В Намском районе разыскивается 75-летний мужчина. Пожилой человек ушел из дома и не вернулся.
Полицией разыскивается без вести пропавший Иванов Анатолий Васильевич, 1945 года рождения, который 26 июня 2020 г. около 21:00 часов ушел из дома, расположенного в с. Искра Намского района, и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Был одет в костюм защитного цвета «камуфляж», резиновые галоши, вязаную шапку. На лице носит медицинскую маску. Внешность соответствует фотографии, рост-160 см, среднего телосложения.
Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 02, 102, 89142700981.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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