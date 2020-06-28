В Намском районе разыскивается 75-летний мужчина. Пожилой человек ушел из дома и не вернулся.

Полицией разыскивается без вести пропавший Иванов Анатолий Васильевич, 1945 года рождения, который 26 июня 2020 г. около 21:00 часов ушел из дома, расположенного в с. Искра Намского района, и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет в костюм защитного цвета «камуфляж», резиновые галоши, вязаную шапку. На лице носит медицинскую маску. Внешность соответствует фотографии, рост-160 см, среднего телосложения.

Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 02, 102, 89142700981.