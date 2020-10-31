Пожилая женщина удивилась, когда ей сообщили о кредите…

В полицию Нерюнгринского района обратилась 69-летняя местная жительница. Она рассказала, что вечером ей позвонила с номера, начинающегося на «8-495», женщина, которая представилась сотрудником банка из г. Москвы. Она сообщила, что на её имя оформлен кредит. Пенсионерка ответила, что не оставляла заявку, и попросила его отменить. Тогда псевдоспециалист сказала, что для отмены операции необходимо назвать коды из смс-сообщений, что она и сделала. При этом пожилая женщина каждый раз завершала разговор, чтобы открыть смс-сообщения в телефоне, а лжесотрудница банка всегда перезванивала с разных номеров. Затем звонившая сказала, что для безопасности нужно объединить счета банковской карты и вклада, и переключила на другого специалиста. Мужчина на том конце провода сообщил, что, так как сейчас карта пенсионерки заблокирована, ей нужно позвонить на «горячую линию» своего банка, чтобы её разблокировать. В это время домой вернулся сын потерпевшей и вмешался в разговор матери с «сотрудником банка», заподозрив, что она общается с мошенниками. Женщина завершила разговор и увидела, что помимо смс с кодами и уведомлениями о списании денег ей поступило сообщение о том, что из-за подозрительных операций банк заблокировал её банковскую карту.

Через час ей снова позвонил тот же лжеспециалист и сказал, что нужно продолжить операцию по отмене заявки на кредит. Пенсионерка ответила, что лично обратится в офис банка, тогда звонивший начал убеждать её, что туда категорически нельзя ходить. Поняв, что данный аргумент не действует, аферист начал угрожать женщине тем, что передаст все её данные в компетентные органы для проверки, и ей придется отчитываться за свои доходы. Но это её не испугало, потому что она уже знала, что общается с мошенником, и положила трубку. В общей сумме дистанционные аферисты успели похитить у неё 150 000 рублей.

Уважаемые жители Якутии! При получении звонков от якобы сотрудников банка, которые сообщают о несанкционированном снятии денег или об одобренном кредите, сразу же завершайте разговор, несмотря на то, что незнакомцы на том конце провода будут просить вас этого не делать. Затем для уточнения информации самостоятельно перезванивайте по номеру «горячей линии» своего банка.

Храните в тайне данные ваших банковских карт и коды из смс-сообщений! Не переводите свои сбережения на счета, продиктованные незнакомыми вам людьми. Не давайте мошенникам шанса обогатиться за ваш счет!