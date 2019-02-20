Пожилая женщина подверглась нападению

На днях в МУ МВД России «Якутское» обратилась 63-летняя женщина с заявлением о том, что в вечернее время возле своего дома на ул. Советской подверглась нападению неизвестного. Мужчина вырвал из рук пожилой женщины сумку с документами и деньгами.

По объявленной ориентировке в ходе автопатруля сотрудниками ДПС был задержан мужчина схожий по описанию в ориентировке.

Во время проверки причастность 35-летнего задержанного к совершению противоправных действий была подтверждена.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».