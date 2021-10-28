Пожилая якутянка рассказала, как вылечилась после поражения легких на 85%

Жительница Якутска, 67-летняя Ольга Бушкова рассказала, как врачи помогли ей встать на ноги за две недели после поражения легких на 85%.

Ольга почувствовала недомогание в середине сентября. Первая компьютерная томография показала чистые легкие, но результат ПЦР оказался положительным. Назначили лечение на дому, но через несколько дней состояние здоровья ухудшилось — началась одышка, кашель и повысилась температура. Во время второго КТ выяснилось, что легкие Ольги поражены на 85%.

Прямо с КТ ее увезли на карете скорой помощи в пульмонологическое отделение Якутской республиканской клинической больницы.

«В больнице я пролежала ровно две недели. За это время меня врачи поставили на ноги, полностью вылечили. Я сама не ожидала, что так быстро – ведь я была в тяжелом состоянии. Я не могла разговаривать, да что там разговаривать, дышать не могла. А ведь больных очень много, много среди пациентов и тяжелых. Очень страшно», — говорит Ольга Бушкова.

Пациентка лечилась у врача Марианны Степановой.

«Я смогла выжить благодаря ее профессионализму. То, что я сейчас снова могу быть полноценным человеком, вернуться в обычный ритм жизни и быть рядом со своими детьми и родными, это полностью ее заслуга. Марианна Владимировна постоянно держала меня в курсе о планах, порядке и последовательности лечения. И вот, результат – я дома и у меня все хорошо», — отметила она.

Она поблагодарила медсестер и медперсонал всего пульмонологического отделения больницы, отметив, что они работают «на износ», без выходных.

«Хочется пожелать им, чтобы меньше стало пациентов с этим диагнозом, здоровья и благополучия», — заключила Ольга Бушкова.

Ольга Бушкова призвала якутян обязательно вакцинироваться: «Такое сильное поражение легких у меня было из-за того, что я не была вакцинирована. Теперь я поняла, что вакцинация – это самый эффективный метод противостоять этой коварной болезни».