Пожары в Якутии в День святого Валентина

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

14 февраля 2019 г. в 04.47. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Труда г. Олекминск Олекминского района. Через семь минут к месту вызова прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж внутри и кровля по всей площади. Общая площадь пожара – 42 кв.м. Предположительно причина пожара явилось короткое замыкание электрооборудования. Виновник и ущерб устанавливаются.

14 февраля 2019 г. в 09.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Очиченко г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через восемь минут, гараж горел по всей площади, общая площадь пожара 42 кв.м. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электрооборудования. Виновник и ущерб устанавливаются.

14 февраля 2019 г. в 15.35. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. К.Маркса г. Нерюнгри. Через шесть минут к месту вызова прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горел мусор в мусоросборной камере на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

14 февраля 2019 г. в 18.21. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Центральная п. С.Табага г. Якутск. Через восемь минут к месту вызова прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горел гараж по всей площади. Общая площадь пожара – 45 кв.м. Предположительно причина пожара — нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен рядом стоящий частный дом.

14 февраля 2019 г. в 18.35. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Кравченко г. Нерюнгри. Через три минуты прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горел мусор в мусоросборной камере на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

14 февраля 2019 г. в 20.14. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в автомобиле «ВАЗ-2114» на ул. Новосибирская г. Ленска. Через пять минут к месту вызова прибыло пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горел автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара – 6 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

14 февраля 2019 г. в 20.50. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в кооперативных гаражах на ул. Каландаришвили г. Якутска. Через четыре минуты к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту их прибытия с бокса шел дым. В результате пожара огнем повреждены два бокса: кровля одного бокса на площади 6 кв.м. и потолочное перекрытие и кровля второго бокса на площади 24 кв.м. Общая площадь пожара 30 кв.м. Предположительно причиной возгорания пожара явилось короткое замыкание электропроводки в одном из боксов. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасены кооперативные гаражи.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!