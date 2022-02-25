Пожары в Якутии

С начала года на территории Якутии зарегистрировано свыше 300 пожаров, из них более 170 пожаров произошло в жилом секторе. В результате воздействия опасных факторов пожара погибло 15 человек, в том числе 4 детей, получили травмы различной степени тяжести 11 людей.

Причины возникновения пожара в жилых и нежилых помещениях могут быть самыми разными, но все они приводят к тяжелым последствиям. Возгорание не только уничтожает материальные ценности, но и приводит к гибели людей. Нередко пожар в одной квартире распространяется на весь дом, что грозит обрушениями, взрывом бытового газа и прочими тяжелыми последствиями.

Последствия пожара печальны, но их, как и самого пожара, можно избежать, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности: