Пожары в Якутии
С начала года на территории Якутии зарегистрировано свыше 300 пожаров, из них более 170 пожаров произошло в жилом секторе. В результате воздействия опасных факторов пожара погибло 15 человек, в том числе 4 детей, получили травмы различной степени тяжести 11 людей.
Причины возникновения пожара в жилых и нежилых помещениях могут быть самыми разными, но все они приводят к тяжелым последствиям. Возгорание не только уничтожает материальные ценности, но и приводит к гибели людей. Нередко пожар в одной квартире распространяется на весь дом, что грозит обрушениями, взрывом бытового газа и прочими тяжелыми последствиями.
Последствия пожара печальны, но их, как и самого пожара, можно избежать, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
- следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
- не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
- не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.);
- в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;
- запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;
- запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием;
- запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы.
Фото: ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Дьяконова Зинаида, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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