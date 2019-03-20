Пожары в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

18 марта 2019 г. в 22.50 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «УРАЛ» с грузовой будкой на ФАД «Колыма» Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден буран по всей площади и будка автомобиля. Общая площадь пожара составила 8 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

19 марта 2019 г. в 00.13 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Сосновая Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден частный гараж и 2 единицы техники по всей площади. Пожарными спасен частный дом. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

19 марта 2019 г. в 05.05 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор на улице Комарова Алдана. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара огнем повреждена мусор на площади 4 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

19 марта 2019 г. в 14:30 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре частного гаража на улице Ленина с.Тымпы Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Пожарными спасен рядом стоящий частный дом. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливаются.

19 марта 2019 г. в 15.35 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на улице Советская Мирного. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего. В результате пожара огнем поврежден мусор в мусоросборнике на площади 0,5 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

19 марта 2019 г. в 17.51 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на проспекте Ленина Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара огнем поврежден мусор в мусорном баке на площади 2 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

19 марта 2019 г. в 22.52 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном неэксплуатируемом доме в п.Сосновый Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения со 2-го подъезда был виден дым. В результате пожара огнем поврежден дверной проем и дверь одной из квартир. Пожарными спасено здание. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

19 марта 2019 г. в 22.58 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре частного гаража на улице Нефтяников п.Н.Бестях Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводов автомашины. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!