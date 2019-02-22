Пожары в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 февраля 2019 г. в 11.52. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Тихонова г. Мирный. Через десять минут к месту вызова прибыло пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горел мусор в мусоросборнике на площади 0,5 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

21 февраля 2019 г в 20.41. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в автомобиле на ул. Советская п. Чульман, Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, горел салон автомобиля на площади 3 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!